"صلاح" سعيد بانتشار صوره بشوارع أمريكا

30 يوليه 2018 - 01:00 م

رأى اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي صورته أمام مدرسة موسيقية بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا في التايمز سكوير.

وقام اللاعب بالتصوير أمام صورته على المدرسة ونشرها عبر حسابه علي موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

وقال في تدوينة له علي الصورة: "من قلب الأزمات والقسوة نصنع الأحلام".

ويتواجد اللاعب المصري حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية مع بعثة ناديه الإنجليزي للمشاركة في بطولة الكأس الدولي للأبطال.

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