الليلة.. أول ظهور لـ"شوبير" على أون سبورت

30 يوليه 2018 - 01:37 م

يظهر الإعلامي أحمد شوبير للمرة الأولى عبر شاشة قناة أون سبورت مساء اليوم الاثنين، بعدما رحل الإعلامي عن قناة صدى البلد مؤخرًا.

ويستضيف "شوبير" في حلقته الأولى والتي ستبدأ في العاشرة مساء، كلا من: طه إسماعيل وأيمن يونس وحازم أمام ووليد صلاح الدين ومحمد فضل ومحمد أبو العلا وعمرو الدسوقي.

ويقدم "شوبير"، حلقة خاصة عن الموسم الـ60 من الدوري المصري الممتاز، تحت عنوان "70 سنة دوري".

وينطلق الموسم الجديد للدوري مساء الثلاثاء المقبل.