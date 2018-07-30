تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

30 يوليه 2018 - 01:54 م

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي مقطع فيديو من التدريب المصري الأمريكي المشترك "استجابة النسر 2018" الذى يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب "استجابة النسر 2018 " حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة فى الميدان والتكتيكات القتالية التى تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، يأتى ذلك بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها.

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