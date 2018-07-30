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في القليوبية

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببنها

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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أمر رئيس نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مساكن الموالح ببنها ضبط بحوزتهما ربع كيلو حشيش.

وكان المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ثان بنها قد تلقي معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى المخدرات وترويجها على الشباب بالمنطقة .

وتم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وهما "م م" 22 سنة، و"أ ب" 21 سنة، عاطلان، وبحوزتهما ربع كيلو حشيش أثناء قيامهما بترويجها فى منطقة مساكن الموالح ببنها.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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