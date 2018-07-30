قتل طالبة أزهرية في مدينة نصر

30 يوليه 2018 - 02:02 م

تباشر نيابة أول مدينة نصر الكلية تحقيقات موسعة لكشف غموض قتل طالبة بـ"إيشارب"، داخل إحدى الشقق السكنية، أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، تفيد بالعثور على جثة طالبة مشنوقة داخل شقتها بالحي العاشر بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، ولفحص تبين، أن أسماء رفاعي 21 سنة، طالبة بكلية التمريض بجامعة الأزهر.

وبينت التحريات، أن الفتاة من قرية المحمودية بالمنصورة في محافظة الدقهلية، وتعمل في أحد المستشفيات في الإجازة الصيفية، لمساعدة أسرتها في مصاريف دراستها.