غدًا.. مؤتمر أفاق المستقبل للطب البيطرى بجامعة بنها

علي إسماعيل
يفتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها صباح غدًا الثلاثاء أعمال المؤتمر الدولى العلمى السادس لكلية الطب البيطري بمشتهر والذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل بعنوان "الأفاق المستقبلية للطب البيطرى فى التنمية المستدامة".
وقال الدكتور محمد غانم عميد الكلية ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يناقش التقنيات الحديثة فى تشخيص أمراض الحيوان والدواجن والأسماك وصحة وسلامة الغذاء ودورها فى الحد من الأمراض المشتركة.
كما يناقش المؤتمر الأمراض الوافدة بمصر والشرق الأوسط والملوثات والمتبقيات الدوائية وسبل تجنبها مؤكدًا أن المؤتمر سوف يناقش 40 بحثًا علميًا فى مختلف تخصصات الطب البيطرى إلى جانب 6 مشاريع تخرج لطلاب الكلية
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