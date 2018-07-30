«الاتصالات» تطالب بزيادة هامش ربح كروت الشحن

30 يوليه 2018 - 02:22 م

طالبت الشعبة العامة لمراكز الاتصالات، بزيادة هامش ربح التجار من كروت الشحن من 2% إلى 5%.

وأرسلت الشعبة خطابًا إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، يفيد بأن الشعبة ستعقد اجتماع الأربعاء 8 أغسطس بمقر الغرفة التجارية، وذلك لمناقشة تراجع هامش ربح التاجر من كروت الشحن رغم زيادة تكاليف المعيشة، بالتزامن مع دخول أسواق موازية لا يتضمن سجلها التجاري أنشطة أخرى مثل الصيدليات والسوبر ماركت ما يؤثر بالسلب على ربحية المراكز.

وأوضحت أنه تم توجيه الدعوة إلى ممثلي شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية، ومسئولي جهاز تنظيم الاتصالات للحضور.

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي تطالب خلالها شعبة أصحاب مراكز الاتصالات بزيادة هوامش ربح التجار ولكن دون جدوى.