» تعرف على أسعار الذهب اليوم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 614 جنيهًا في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:
عيار 18 : 526 جنيهًا
عيار 21 : 614 جنيهًا
عيار 24 : 701 جنيه
الجنيه الذهب : 4912 جنيهًا
السعر العالمى : 1222 دولارًا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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