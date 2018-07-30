3 فتيات يقتلن والدهن لاعتدائه عليهن جنسيًا

30 يوليه 2018 - 02:45 م

أقدمت 3 فتيات على طعن والدهن بعد سنوات من القهر والإيذاء الجنسي.

وذكرت "ذا صن" البريطانية، إن الفتيات طعن والدهن بسبب الاعتداء عليهن وضربهم وانتقامًا من المعاملة السيئة التي كان يعاملهن بها.

وتم اعتقال الفتيات وهن كريستينا (19) عاما، وأنجيلينا (18) عاما، وماريا (17) عاما، بتهمة قتل والدهن، الذي وجد مقتولا بالقرب من مقر سكنه بموسكو.

وقالت الفتيات إنهن كرهن والدهن، ميخائيل خاشاتوريان (57) عاما، وأردن قتله مرات عديدة، كما حاولن الهرب منه ولكنهن فشلن في ذلك، وأضفن أنه ركّب كاميرات بالمنزل للتعرف على ما يقمن به وهو بالخارج، لدرجة أن إحداهن حاولت قتل نفسها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الفتيات الثلاثة خططن لقتل والدهن؛ بسبب تعرضهن للضرب المبرح على يده، وإجبارهن على أكل شعر الكلاب من على الأرض واعتدائه عليهن جنسيًا عدة مرات.

وقامت إحدى الفتيات بطعنه بالقرب من الطريق السريع بموسكو، ثم انضمت أخواتها إليها، بعد أن هددهن بالقتل، وحاول والدهن الهرب ولكن توفي عند مصعد شقته، وتواجه الفتيات وفقًا للموقع البريطاني عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 10 و15 عاما.