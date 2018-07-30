» بالفيديو.. مجندات جيش الاحتلال يرقصن "كيكي"

30 يوليه 2018 - 03:17 م

وضعت السلطات الإسرائيلية خططا أمنية لمواجهة رقصة "كيكي" التي اجتاحت جميع دول العالم مؤخرًا، وذلك بسبب انتشارها بين مجندات جيش الاحتلال إضافة إلى ظهور إعلانين لشركتي أزياء يطالبان بدخول التحدي.

وقال موقع "ماكور" الإخبارى الإسرائيلى، إن تحدى كيكى الذى انتشر فى العالم وصل إلى إسرائيل وبدأ يثير قلق السلطة الأمنية للأمان على الطرق لما يحمله من خطر على مقلديه وعلى محيطهم.

وتوجهات سلطات المرور الإسرائيلية إلى شركتين إسرائيليين معنيتين بالأزياء الشبابية بطلب عاجل لإزالة إعلانين مستوحيين من التحدى خشية من تقليد الشباب له، واستجابت الشركتان لطلب السلطة الوطنية فأزالت واحدة الإعلان، والثانية حجبت المكونات غير الآمنة منه.

وقصة التحدى الذى بات يؤرق العالم ودول المنطقة خاصة، تعود إلى أغنية لمغنى الراب الكندى دريك، كان أهداها لحبيبته فى السابق، فقام الكوميدى "شيجى" بالتهكم على الأغنية، لتصبح تحديا يخوضه الشباب حول العالم.

والتحدى يقضى بالرقص أمام الباب الأمامى للسيارة أثناء سيرها، على وقع نغمات الأغنية، وقد أقدم مشاهير عرب على تقليد التحدى فسببوا فى انتشار الظاهرة وانتشار الحوادث جرّاء التحدي.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أن السلطات فى مصر والسلطة والفلسطينية والإمارات توعدوا بفرض الغرامات والسجن على كل من يقلد التحدى الخطير.

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