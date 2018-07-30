بالفيديو.. السيسي: "متقصروش مع ذوي الإعاقة"

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السيسي

ذوي الإعاقة

المؤتمر الدولي

  دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة وكافة فئات المجتمع المصري، إلى عدم التقصير مع ذوى الإعاقة، قائلا: " ذوو الاحتياجات الخاصة لهم أرصدة هائلة لدى رب العزة ، متقصروش معاهم".

 وأضاف الإعاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،: "لا تحرمونا فى كل مناسبة أن يكون معنا هذه النماذج المشرفة من ذوى الاحتياجات الخاصة".

وتابع الرئيس مخاطبًا ذوي الإعاقة :" ادعوا لمصر ديما".

 شاهد الفيديو..


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