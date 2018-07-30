سرقة عيني متوفى من مستشفي «قصر العينى»

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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سرقة

بلاغ

النائب العام

القصر العينى

تجارة اعضاء

تقدم شقيق متوفى بمستشفى قصر العيني، ببلاغ لنيابة السيدة زينب، يتهم فيه إدارة المستشفى بسرقة قرنية شقيقه والتسبب في وفاته.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 5505 لسنة 2018، أن شقيقه محمد عبد التواب عبد اللطيف، 48 عامًا، ومقيم بمنطقة عين شمس، تم نقله لمستشفى قصر العيني، لعمل قسطرة على القلب ولكن الأطباء أخبروهم بأنه لا يحتاج لعملية، وأنه سيتم حجزه فترة بالمستشفى، وسيكتب له على علاج وستكون الحالة مستقرة، إلا أن المستشفى هاتفهم مساء السبت، وأخبروهم بأن شقيقه توفى.

 وأضاف البلاغ أنهم بعد الحضور، وأخْذ تصريح الدفن من مكتب الصحة لتسلم الجثة، فوجئوا بأن نور الثلاجة التي بها الجثة "مقطوع"، رغم أن باقى المستشفى كان مضاءً، وقاموا باستخدام كشافات الهواتف لرؤية الجثة.

وتابع شقيق المتوفى في البلاغ، أنه لاحظ وجود نزيف بعيني شقيقه، وبفتح العينين، لم يجد عينيه، فعلا صوته مع الموظفين بالثلاجة ولكنهم هربوا جميعًا فقام بالاتصال بالنجدة، ولكن قبل أن تصل الشرطة كانت القوات المكلفة بتأمين المستشفى قد جاءت وطالبتهم بالرحيل، ولكنهم أصروا على عدم الرحيل قبل تحرير محضر.

وأمرت نيابة السيدة زينب، بنقل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان صحة البلاغ من عدمه.


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