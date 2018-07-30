العثور على جثث مصريين فى صحراء ليبيا

30 يوليه 2018 - 04:19 م

أعلن مكتب الشئون الفنية للجمارك الليبية، اليوم الاثنين، عثور قوات حرس الحدود الليبية على جثامين 3 مواطنين مصريين فى صحراء ليبيا وتبعد عن منطقة الجغبوب بنحو 100 كم.

وقال مكتب الجمارك الليبية فى بيان صحفى، إن المواطنين المصريين الذين عثر على جثثهم تم إبلاغ مركز شرطة الجغبوب عن اختفائهم يوم الجمعة الموافق 20 يوليو الجارى، موضحًا أن سرايا حرس الحدود تعرفت على هويات الضحايا عبر البطاقات الشخصية التى كانت بحوزتهم.

وأشار مكتب الجمارك الليبية، إلى أنه تم دفن جثث المواطنين المصريين الثلاثة فى الصحراء، موضحًا أن دوريات مشتركة قامت بها قوات الشرطة الليبية بالتعاون مع قوات حرس الحدود عقب تقديم البلاغ، مؤكدًا أن السلطات الليبية عثرت على الجثث شبه متحللة بسبب حرارة الشمس الحارقة فى تلك المنطقة الصحراوية القاحلة.

وبحسب هويات تحقيق الشخصية للمواطنين المصريين فقد تبين أنها تخص كل من المواطن المصرى عبد الله أحمد إبراهيم عبد اللطيف وهو من مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا، والمواطن المصرى سيد عبد الحميد محمد مصطفى، المقيم فى منية الحيط بمركز إطسا التابع لمحافظة الفيوم، والمواطن المصرى حمدى رمضان عبد الحميد مرز، وهو من قرية تطون مركز إطسا الفيوم.