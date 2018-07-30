» بالفيديو.. وزير يرقص«كيكي» بسيارته الحكومية

30 يوليه 2018 - 05:13 م

نشر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون اليوم الاثنين، مقطع على حسابه بموقع "إنستجرام" وهو يسير بجوار سيارته الوزارية بينما هي تتحرك، في محاولة منه للقيام بتحدي الكيكي.

وبعد مرور عدة ثوان، دخل الوزير الإسرائيلي إلى سيارته وقال: "دعنا من هذه الحماقات لدينا الكثير لنعمله".

وذكرت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، أن السلطة الوطنية لتأمين الطرق وجهت انتقادات شديدة لمقطع الفيديو، وطلبت من الوزير الإسرائيلي إزالته خشية أن يكون أداة تشجع الآخرين على تنفيذ تحدي كيكي الخطير.