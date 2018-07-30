قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

30 يوليه 2018 - 05:30 م

كشف موقع «givemesport »الإنجليزي، عن حيلة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، للتغلب على الأزمة القائمة بين النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، عقب الخلاف التي نشب بين الطرفين على تسديد ركلة الجزاء التى تم احتسابها لصالح الفريق فى مباراة مانشستر يونايتد التى أقيمت السبت الماضى بالولايات المتحدة الامريكية ضمن فعاليات بطولة كأس الابطال الدولية الودية.

ويعتزم «كلوب» المدير الفنى لنادى للريدز، تحديد ترتيب اللاعبين المسددين لركلات الجزاء فى الموسم الجديد، لعدم تكرار الخلاف بين النجم محمد صلاح و«مانى».

وذكر الموقع، أن يورجن كلوب يتعين عليه تحديد ترتيب اللاعبين المسددين لركلات الجزاء فى الموسم الجديد، لاسيما وأن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين فى تسديد ركلات الجزاء مثل جيمس ميلنر وفابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني.

وأرجع الموقع الإنجليزى، خلاف محمد صلاح وساديو مانى على تسديد ركلة الجزاء فى المباراة التى انتهت فوز ليفربول بنتيجة 4 – 1 إلى رغبة محمد صلاح فى مواصلة تألقه مع "الريدز" بعد موسمه الاستثنائى الذى توج خلاله بلقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى وهداف "البريميرليج"، بينما يرغب ساديو مانى ألا يكون ظلاً لـ"الفرعون المصري".