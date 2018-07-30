» موعد مباريات الأهلي والزمالك بالبطولة العربية

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الزمالك

الاهلى

الاتحاد العربى

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية والتي يشارك بها 4 فرق مصرية وهم، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ويخوض الأهلى مباراته أمام النجمة اللبنانى يوم 13 أغسطس المقبل بالقاهرة بينما يلاقى الزمالك فريق القادسية الكويتى يوم 11 من نفس الشهر ضمن مباريات الدور الـ32 من البطولة.

ويستضيف الإسماعيلى فريق الكويت الكويتى على استاد الإسماعيلية يوم 12 أغسطس ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره الترجى التونسى بمدينة الإسكندرية يوم 9 من نفس الشهر.


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