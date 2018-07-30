بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

30 يوليه 2018 - 06:25 م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%، لعدد 56828 طالب بالشعبة العلمية و31277 طالبًا بالشعبة الأدبية، بإجمالى 88105 طلاب.

وأكد الوزير أن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجاؤها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

نتيجة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للمرحلة الثانية: أضغط هنا