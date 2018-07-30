» نجم إنجليزي: أصلي من أجل رحيل «صلاح»

30 يوليه 2018 - 07:42 م

أعرب الملاكم الإنجليزي، ‏توني بيلو، والمعروف بتشجيعه لفريق إيفرتون، عن أمنيته برحيل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن صفوف الريدز، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ‏توني بيلو، في تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، إنه يُصلي كل يوم من أجل رحيل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، عن صفوف نادي ليفربول.

وقال توني: «لقد كان علينا أن نأمل أن يأتي برشلونة أو ريـال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح، أنا أُصلي كل يوم أريد واحد منهم يأتي ويأخذه من ليفربول سوف يكونون منافسين على الدوري الإنجليزي هذا الموسم بقوة».

ويعد نادي إيفرتون هو عدو ليفربول الذي ينافسه دائمًا بالمدينة، وتكون مباراتهما قمة، والمعروف في الوسط الإنجليزي «بديربي مرسيدس».