  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
نشأت الديهي

«الديهي» يكشف هوية مُقدم الفيلم المسىء للجيش المصري

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات «الداخلية»

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

الملك سلمان وترامب

الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

صلاح وماني

قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

الجيش المصري (أرشيفية)

حقيقة تهديد مصر باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

سوريا

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

مران الزمالك

الزمالك يعلن قائمته للموسم الجديد.. وشيكبالا بـ«الانتظار»

عن ليفربول

نجم إنجليزي: أصلي من أجل رحيل «صلاح»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ميسي» وراء رفض «صلاح» الانتقال إلى برشلونة

#

حقيقة تقاضى "صلاح" مليون دولار من رئيس الشيشان

#

«لينكر» يستعين بـ«صلاح» للسخرية من مهاجم أوروجواي

#

لاعب منتخب قطر: أنا السبب في احتراف صلاح بأوروبا

المصريون

محمد صلاح

انجلترا

ليفربول

ملاكم

أعرب الملاكم الإنجليزي، ‏توني بيلو، والمعروف بتشجيعه لفريق إيفرتون، عن أمنيته برحيل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن صفوف الريدز، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ‏توني بيلو، في تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، إنه يُصلي كل يوم من أجل رحيل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، عن صفوف نادي ليفربول.

وقال توني: «لقد كان علينا أن نأمل أن يأتي برشلونة أو ريـال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح، أنا أُصلي كل يوم أريد واحد منهم يأتي ويأخذه من ليفربول سوف يكونون منافسين على الدوري الإنجليزي هذا الموسم بقوة».

ويعد نادي إيفرتون هو عدو ليفربول الذي ينافسه دائمًا بالمدينة، وتكون مباراتهما قمة، والمعروف في الوسط الإنجليزي «بديربي مرسيدس».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» نجم إنجليزي: أصلي من أجل رحيل «صلاح»
» أسرار جديدة تكشفها والدة أطفال المريوطية في التحقيقات
» الزمالك يحسم الجدل حول مصير «معروف»
» زوجة "ميسي" تكشف عن زميله الجديد في التدريبات
» موعد مباريات الأهلي والزمالك بالبطولة العربية
» إخلاء البرج المائل من السكان في أسيوط
» العثور على جثث مصريين فى صحراء ليبيا
» ضبط رجال الأعمال المتهمين بإدخال مخدر "الأيس" لمصر
» كشف غموض مقتل طالبة الأزهر داخل شقتها
» زلزال يحاصر 680 سائحًا من 26 دولة على جبل بإندونيسيا
» الداخلية تكشف عن هوية الشاب المنتحر

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)