60 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال عامين

30 يوليه 2018 - 08:10 م

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة وتحولًا ضخمًا خلال السنوات الـ 3 الماضية بفضل تحمل المصريين بالداخل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تطبيقه، فضلًا عن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج خلال تلك الفترة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول للمصريين بالخارج المقام اليوم، بجهاز التعبئة العامة والإحصاء "في اجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك"، والمشارك به مئات من المصريين بالخارج، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين بلغت 60 مليار دولار، كما أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.2% خلال العام الجاري.