شاهد.. الاحتفال بعيد ميلاد 3 توائم للباندا الوحيدة في العالم

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توائم باندا
باندا (أرشيفية)

وكالات - خالد الشرقاوي

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احتفلت ثلاثة توائم للباندا العملاقة الوحيدة في العالم بعيد ميلادها الرابع، في حديقة تشيميلونج سفاري بارك.

وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز"، أن إدارة الحديقة وجهت دعوات لنحو 100 عائلة في أنحاء الصين، ممن لها ثلاثة توائم لحضور عيد الميلاد الرابع لتوائم الباندا العملاقة.

واستمتع الحضور بمشاهدة الباندا وهي تتناول طعامها وتتحرك بصورة طبيعية أمامهم.

?وحضرت المئات الحفل، لمشاهدة التوائم الثلاثة وهي "مينغ مينغ"، و"شوايشوي"، و"كوكو".


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