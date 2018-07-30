اكتمال صفوف ليفربول في معسكر باريس

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ليفربول

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، القائمة المستدعاة لخوض المعسكر الإعدادي الأخير في فرنسا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وضمت القائمة بحسب الموقع الرسمى لنادى ليفربول، 29 لاعبا على رأسهم محمد صلاح، بجانب البرازيلى روبرتو فيرمينو العائد من الإجازة بعد المشاركة فى كأس العالم، بالإضافة إلى الوافد الجديد، الحارس أليسون بيكر.

وجاءت قائمة ليفربول، كالتالى: كيليهر، جرابرا، كاريوس، أليسون، فان ديك، كلافان، مورينو، روبيرتسون، فيليبس، جوميز، ترينت، كلاين، ماتيب، ميلنر، نابي، فابينيو، جرويتش، لالانا، كماتشو، فينالدوم، جونز، ستوريدج، إنجز، أوريجي، شاكيري، محمد صلاح، ماني، فيرمينو، سولانكي.

ومن المقرر أن يطير فريق ليفربول إلى مدينة إيفيان الفرنسية مساء اليوم الإثنين، لقضاء 5 أيام قبل أن يطير الفريق لمدينة دوبلين لملاقاة نابولى يوم السبت.


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