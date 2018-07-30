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الملك سلمان يصل إلى «نيوم» لقضاء إجازته

عرب وعالم

الملك سلمان
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وصل إلى نيوم لقضاء إجازته فيها.


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