الملك سلمان يصل إلى «نيوم» لقضاء إجازته

إلغاء الثانوية العامة فى 2020.. «كارثة جديدة»
قرار عاجل لشيخ الأزهر بشأن الطالبة المقتولة
60 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال عامين
«الديهي» يكشف هوية مُقدم الفيلم المسىء للجيش المصري
بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات «الداخلية»
سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء
بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين
الملك سلمان يبلغ «ترامب» رفضه صفقة القرن
بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
قرار حازم من «كلوب» لإنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»
وكالات - خالد الشرقاوي
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وصل إلى نيوم لقضاء إجازته فيها.
فجر
03:40
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:57
عشاء
20:27