» عميد طب المنصورة يكشف مصير "عنتيل الأطباء"

30 يوليه 2018 - 10:43 م

قال الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن الكلية في انتظار القرار النهائي للمحكمة، بشأن الطبيب المتهم بتصوير فيديوهات جنسية للمريضات بدون علمهم ليبتزهم بها.



أضاف “عبد الهادي” في تصريحات خاصة لـ “العربية نت” أنه سيتم فصل الطبيب المتهم من وظيفته بالكلية والجامعة، بالإضافة إلى شطبه من سجلات نقابة الأطباء، إذا تم إثبات التهمة الموجهة إلية، وذلك بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات.



يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارًا بحبس الطبيب الذي يعمل استشاري الكبد والجهاز الهضمي بمدينة أجا في محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيام زوج إحدى المريضات بعمل بلاغ يتهم الطبيب فيه بمحاولة لمس أجزاء من جسدها أثناء الكشف الطبي، بالإضافة إلى اكتشافها وجود كاميرات مثبته في سقف الغرفة.

