هذا ما قاله وزير الكهرباء عن ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا علاقة بزيادة أسعار الكهرباء بقرض صندوق النقد الدولي، حيث إصلاح القطاع يتطلب إعادة هيكلة للأسعار.
وأوضح "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، يوم الإثنين، أنه تم الإعلان عن رفع الدعم منذ 2014، معقبًا: "إحنا ما خدعناش حد"، منوهًا أن المواطن يحصل على دعم 82% من قيمة الفاتورة.
وأضاف "شاكر" أنهم تلقوا 4،2 مليون شكوى، وبعضها غير جاد، وأغلبها عن انقطاع التيار الكهربائي، مضيفًا أنه يتلقى شكاوى على هاتفه الخاص ويحولها إلى الخط الساخن.