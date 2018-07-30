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على مصيلحي

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تصريحات جديدة لوزير التموين بشأن إضافة المواليد

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على مصيلحي
على مصيلحي

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن الدولة تدرك ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأقل دخلًا وهذه دومًا هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن بطاقات التموين لا بد أن تكون سارية لكي يتم إضافة المواليد إليها.
وأوضح "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه قد لا تحتاج وزارة التموين إلى موازنة إضافية من الدولة لإضافة المواليد الجدد بعد استبعاد عدم المستحقين للدعم من المنظومة.
وأشار وزير التموين إلى أن الدولة تستهدف من إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حماية الفئات الأكثر فقرًا.

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