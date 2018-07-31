  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر01:12 م
بحث متقدم
النفط

331 مليار ريال مكاسب نفطية في 5 أشهر

زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

زعيم الجماعة الإسلامية: الولاء للوطن وليس للجماعة

الملك سلمان بن عبد العزيز

3 مكاسب يحققها الملك سلمان من قضاء إجازته في "نيوم"

مصر وتركيا

مصر تنفى تهديد سفيرتها لـ"تركيا" بعمل عسكرى

جمارك

1.1 مليار تهرب ضريبي و"الترامادول والحشيش" في المقدمة

ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

الإعلامية جيهان منصور

إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

ثعبان كوبر بالغربية

ظهور ثعبان "كوبرا " بالغربية

كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

الضحية

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

ظهور ثعبان "كوبرا " بالغربية

قبلي وبحري

ثعبان كوبر بالغربية
ثعبان كوبر بالغربية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

ضبط «سائق» لترويجه مشغولات ذهبية مقلدة بطنطا

#

بالفيدو.. رجل يستخرج دجاجتين من ثعبان

#

التفاصيل الكاملة لعلاج الساحر التركي في مصر

#

"ثعبان" ينهى حياة طالب بالدلنجات

محافظة الغربية

صحة الغربية

ثعبان كوبر

قرية ميت عساس


شهدت قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حالة الهلع والخوف جراء ظهور ثعبان كوبرا  أثناء محاولته دخول أحد منازل القرية ولدغ أفراد عائلة كاملة بسبب قيام مسئولي هيئة الري والصرف بردم  أحد المصارف الكبري الرابطة بين محافظتي الغربية والدقهلية .


وأعلن اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود التنسيق الكامل مع الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة وقوات الحماية المدينة لشن حملات متكاملة بنواحي قرية ميت عساس لافتا بقوله "كافة أمصال سموم  الثعابين متوفرة حسب ما ذكره مسئولي الصحة ".

ونفي  " يوسف " وجود  أى إصابات بين صفوف أهالي قريتي ميت عساس وكفر الثعبانية كونهما يقعان على ذات المصرف .وتم إخطار الجهات المعنية بالأزمة .

فى المقابل أكد أشرف قابيل احد أهالي قرية ميت عساس أن أهالي فوجئوا بخروج ثعبان يترواح طوله 90 سم لافتا بقوله "كلنا إيد واحدة كي نواجهه أى أخطار تهدد  حياتنا بسبب قرارات المسئولين الذين تسببوا فى ردم المصرف المشئوم وهو ما دفع الثعابين الى الهرب ومحاوله الدخول الى منازل اهالي القرية " .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد..كاظم الساهر يوقف حفلا لتوجيه رسالة سياسية
» "الاحتلال" يمنع ممثلة مشهورة من الذهاب للضفة الغربية
» تسمم 10 أشخاص لتناولهم وجبة كشرى
» حملة جمع توقيعات للمطالبة بزيادة بدل الصحفيين إلى 5 آلاف جنيه
» رئيس مجلس شبرا الخيمة عن أزمة القمامة: تراكمات
» شاهد.. رد فعل الإسرائيليين علي "رقص" وزير إسرائيلي
» رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم
» محامى "القس أندرو" يطالب تركيا برفع الإقامة الجبرية عن موكله
» عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر
» "هنرى" على أعتاب تدريب المنتخب الوطنى
» فيديو لمتحرش يصفع فتاة يصدم الجميع

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)