الكشف عن أحدث طرق سرقة قرنية العين بالمستشفيات

31 يوليه 2018 - 01:10 ص

قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، تعليقًا على مزاعم «سرقة قرنية مريض قبل وفاته»، إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون «لا تمثل إهانة للميت».



وأوضح، في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساءً»، مساء الاثنين، أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، مشيرًا إلى أن أي مستشفى حكومي يشمل «بنكًا للقرنية»، ويتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين.



وأضاف أن عملية انتزاع الطبقة السطحية تتم من خلال فريق طبي مكون من 3 أطباء، مشيرًا إلى أنه أطلع أهالي المتوفي على القانون لطمئنتهم على سلامة الجثة.



من جانبه، قال أحمد عبدالتواب، شقيق المتوفي، إنه يشك في وفاة أخيه داخل مستشفى قصر العيني، وأضاف أنه دخل المستشفى من أجل عمل قسطرة للقلب، وأن قرنيته انتزعت منه قبل وفاته.

