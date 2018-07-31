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رسميًا.. عماد متعب يعلن اعتزاله كرة القدم

الرياضة

متعب
متعب

المصريون ـ متابعات

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أعلن اللاعب عماد متعب نجم الأهلى السابق، اعتزال كرة القدم رسميًا، بعد رحيله عن المارد الأحمر عقب انتهاء تعاقده.
وأكد متعب فى تصريحاته لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى أحمد شوبير، أنه قرر اعتزال الساحرة المستديرة مكتفيًا بما قدمه، لافتًا إلى إنه سينضم لكتيبة نجوم قناة أون سبورت، لتحليل مباريات الدورى الممتاز.


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