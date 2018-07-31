  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر03:09 ص
بحث متقدم
البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

هذا ما قالته "بلومبرج" عن أسعار البنزين في مصر

جثة

الكشف عن أحدث طرق سرقة قرنية العين بالمستشفيات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على ظهور عمرو دياب ودينا الشربيني

على مصيلحي

تصريحات جديدة لوزير التموين بشأن إضافة المواليد

توفير مساكن بديلة لأصحاب عقارات إمبابة المنهارة

معلومات صادمة عن أسعار الشقق في مصر

عنتيل الدقهلية

"فيديوهات جنسية" جديدة لـ"عنتيل الأطباء" بالدقهلية

الغاز

مصر ستصبح أكبر مُصدّر للطاقة فى العالم

الثانوية العامة

إلغاء الثانوية العامة فى 2020.. «كارثة جديدة»

فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

قرار عاجل لشيخ الأزهر بشأن الطالبة المقتولة

الجنود المصريين بعد تحريرهم

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

هذا ما قالته "بلومبرج" عن أسعار البنزين في مصر

آخر الأخبار

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد
البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

معلومات صادمة عن أسعار الشقق في مصر

#

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار العقارات

#

السبب الحقيقي وراء انقلاب قطار البدرشين

#

زيادة أسعار تعريفة «كريم»

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر جاءت في المرتبة الثانية ضمن الدول العربية في قائمة أرخص أسعار البنزين في دول العالم.
وأوضح التقرير، أن مصر جاءت بالمرتبة الثانية بتلك القائمة عربيًا وبالمرتبة الخامسة عالميًا، وذلك بـ0.43 دولار للتر البنزين.
وأظهر التقرير، أن الكويت جاءت في مقدمة تلك القائمة عربياً وبالمرتبة الثالثة عالمياً، وذلك بـسعر 0.35 دولار للتر البنزين.
وجاءت السعودية في المرتبة السادسة عالميًا والثالثة عربيًا، حيث يبلغ سعر البنزين في المملكة بنحو 0.54 دولار للتر.
كما احتلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً والرابعة عربياً، وذلك بعد أن بلغ سعر البنزين 0.68 دولار للتر.
وجاءت بالمرتبة الأولى بالقائمة من حيث أرخص الأسعار فنزويلا بـ0.01 دولار للتر الواحد، تلتها إيران بـ0.28 دولار للتر، ثم الكويت بـ0.35 دولار للتر، فنيجيريا بـ 0.41 دولار للتر.
واحتلت ماليزيا المرتبة السابعة بـ0.54 دولار للتر، ثم إندونيسيا بـ0.67 دولار للتر، في حين جاءت روسيا في المرتبة العاشرة بـ 0.72 دولار للتر.
فيما احتلت هونج كونج المرتبة الأولى من حيث أغلى الأسعار للبنزين بـ2.09 دولار للتر، تلتها النرويج بـ2.02 دولار للتر، ثم هولندا بـ1.93 دولار للتر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. عماد متعب يعلن اعتزاله كرة القدم
» ظهور ثعبان "كوبرا " يثير الذعر بالغربية
» تعرف على عقوبة مزوري بيانات إضافة المواليد
» لهذه الأسباب أمريكا تريد فرض عقوبات علي تركيا
» عميد طب المنصورة يكشف مصير "عنتيل الأطباء"
» "مانديلا سوريا" يصل إلى باريس بعد تهريبه
» 6 مكاسب ستجنيها مصر من طرح 23 شركة بالبورصة
» سعر الدولار أمام الجنيه فى بالبنوك والسوق السوداء
» بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات «الداخلية»
» 60 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال عامين
» بالاسم ورقم الجلوس.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)