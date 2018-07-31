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حبس تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين لسرقة الدراجات النارية

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أمر رئيس نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيق، كونه فيما بينهم تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بطوخ.

كانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من العديد من المواطنين بسرقة دراجاتهم النارية من أسفل المنازل  والمصالح الحكومية .

جري إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين يتزعمهم عاطل يدعى "طابونة" ويقومون بسرقة الدراجات من أمام المنازل  والمصالح الحكومية، حيث يقوم زعيم التشكيل بسحب الدراجة، وتشغيلها عن طريق الأسلاك وإعطائها للثانى والثالث للسير بها خوفًا من رصد كاميرات المراقبة لهم في الشوارع .

وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم أحمد الخولى مفتش المباحث من القبض على المتهمين وهم "عادل. ش" 22 سنة، و"كريم.  أ " 21 سنة، وشهرته "طابونة" و"رزق م" 41 سنة، عاطل وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بارتكاب 10 وقائع سرقة دراجات نارية، وأرشدوا عن المخزن الموجود به المسروقات، وتم التحفظ عليه.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

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