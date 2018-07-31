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"فاروق" مديرًا للبحث الجنائي بالقليوبية و"عدلي" للمرور

قبلي وبحري

وزير الداخلية
وزير الداخلية

علي إسماعيل

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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس الإثنين، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة 2018.

وشملت الحركة تعيين العميد علاء فاروق مدير لإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، الذي كان يشغل منصب رئيس مجموعة الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، بعد أن كان يشغل منصب مفتش مباحث منطقة الساحل التابعة لمديرية أمن القاهرة.

كما شملت الحركة تعيين اللواء نبيل عدلي مديرًا لإدارة مرور القليوبية، خلفا للواء محمد درويش، الذي تم نقله وكيلا لإدارة مرور القاهرة، وشغل عدلي منصب وكيل إدارة مرور القليوبية قبل ترقيته.

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