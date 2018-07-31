  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

الضحية

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

جبالي

13 معلومة لا تعرفها عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد

الحاجة سعدية

كواليس ومفاجآت بين الحاجة سعدية وتاجر المخدرات

مستشار مرسي للإخوان : النجاح ليس بحواديت قبل النوم

مستشار مرسي لـ الإخوان: النجاح ليس بحواديت قبل النوم

اب وابنه

بالفيديو.. صورة فيسبوكية تعيده لأسرته بعد 21 عامًا

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

المستشار حنفي الجبالي

رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم

الإعلامية مني العراقي

العراقي: الرئيس سبب عودتي للشاشة

الدولار يهرب عبر الشهادات الدولية

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

تعرف على تنسيق "المرحلة الثالثة": كلية الحقوق تتصدر

آخر الأخبار

التنسيق
التنسيق

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

13 سيارة لإطفاء حريق مصنع بويات في الإسكندرية

#

بيرو تودع المونديال بالفوز على أستراليا

#

انتحار وكيل كلية حقوق بجامعة أسوان

#

جامعة بنها تواصل فاعليات المؤتمر الدولي الأول بشرم الشيخ

كلية الحقوق

تنسيق كلية الحقوق

كشف الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي - عن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2018 - 2019 ، حيث تبين أن كلية حقوق الزقازيق بنسبة 71.1%، والقبول بكلية الحقوق جامعة المنوفية، 290.5 درجة، أي بنسبة 70.8%.

كما جاء القبول بكلية الحقوق جامعة طنطا، بحد أدنى، 293.5 درجة أي بنسبة 71.6 %، والقبول بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بحد أدنى 287 درجة، أي بنسبة 70%.

ثم جاء القبول بكلية سياحة وفنادق الإسماعيلية جامعة قناة السويس، بحد أدنى 296 درجة، 72.2%، والقبول بكلية دار العلوم، بنظام الانتساب الموجه جامعة القاهرة 297.5 درجة، أي بنسبة 72.6%، والقبول بكلية دار العلوم جامعة الفيوم 292 درجة، أي بنسبة 71.2%.

كما كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، للقبول بالجامعات للعام الجديد، عن أن القبول بكلية التجارة بنظام الانتساب الموجه جامعة سوهاج، جاء بحد أدنى 292.5 درجة، أي بنسبة 71.3%، والقبول بكلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه جامعة عين شمس 296.5 درجة، أي بنسبة 72.3%، والقبول بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، بحد أدنى 297 درجة، أي بنسبة 72.4%.

وأعلن الوزير، أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة، بنسبة 50%، لعدد 56828 طالبا بالشعبة العلمية و 31277 طالبا بالشعبة الأدبية، بإجمالي 88105 طلاب.

وأكد الوزير، أن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجاؤها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو لمتحرش يصفع فتاة يصدم الجميع
» 50 وجبة غذائية لصحة الرجل الجنسية
» إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالجيزة
» مكافحة الفساد تعاقب 36618 مسئولاً بينهم وزاري
» موجة غضب إيطالية بسبب كلب
» شاهد .. متحرش يضرب فتاة صدّته .. والغضب يجتاح فرنسا
» الصين تؤدب 37 ألف مسؤول بسبب تورطهم في "فساد"
» أطباء يكشفون عن "فوائد سحرية" لتناول السمك
» الدنمارك تحظر النقاب .. والمسلمات: لن نخلع نقابنا
» الكويت تراجع الشهادات الدراسية لكل موظفيها بعد وقائع التزوير
» "واتساب" يضيف خدمة مبهرة لمستخدميه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)