تعرف على تنسيق "المرحلة الثالثة": كلية الحقوق تتصدر

31 يوليه 2018 - 08:15 ص

كشف الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي - عن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2018 - 2019 ، حيث تبين أن كلية حقوق الزقازيق بنسبة 71.1%، والقبول بكلية الحقوق جامعة المنوفية، 290.5 درجة، أي بنسبة 70.8%.



كما جاء القبول بكلية الحقوق جامعة طنطا، بحد أدنى، 293.5 درجة أي بنسبة 71.6 %، والقبول بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بحد أدنى 287 درجة، أي بنسبة 70%.



ثم جاء القبول بكلية سياحة وفنادق الإسماعيلية جامعة قناة السويس، بحد أدنى 296 درجة، 72.2%، والقبول بكلية دار العلوم، بنظام الانتساب الموجه جامعة القاهرة 297.5 درجة، أي بنسبة 72.6%، والقبول بكلية دار العلوم جامعة الفيوم 292 درجة، أي بنسبة 71.2%.



كما كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، للقبول بالجامعات للعام الجديد، عن أن القبول بكلية التجارة بنظام الانتساب الموجه جامعة سوهاج، جاء بحد أدنى 292.5 درجة، أي بنسبة 71.3%، والقبول بكلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه جامعة عين شمس 296.5 درجة، أي بنسبة 72.3%، والقبول بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، بحد أدنى 297 درجة، أي بنسبة 72.4%.



وأعلن الوزير، أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة، بنسبة 50%، لعدد 56828 طالبا بالشعبة العلمية و 31277 طالبا بالشعبة الأدبية، بإجمالي 88105 طلاب.



وأكد الوزير، أن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجاؤها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.