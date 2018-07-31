العراقي: الرئيس سبب عودتي للشاشة

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النهار

منى العراقي

كشفت الإعلامية مني العراقي ، عن سبب عودتها لبرامج التحقيقات مرة أخري بعد توقف برنامج" انتباه" لأكثر من 6 أشهر .

وأكدت" العراقي" في أول ظهور لها ببرنامج " المهمة " المذاع علي فضائية " النهار" ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبب ظهورها وعودتها مرة أخري لبرامج التحقيقات ، قائلة :" فكرت في تقديم برامج ترفيه و أن تبتعد عن برامج التحقيقات و لكن الكلمة التي قالها الرئيس بأن الشعوب تتعرض لخطر التفجير من الداخل من خلال الشائعات ، جعلتها تعدل عن تفكيرها .

وأضحت " العراقي" ، أنها أصبحت مصممة علي مواجهة قضايا الفساد حتي يشعر المواطن بالارتياح ، معقبة  :" مش عاوزة أسمع من حد يقولي بلاش تنشري غسيلنا ، أو بطلوا شغل التحقيقات وركزوا في اللي بيلهي الناس".


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