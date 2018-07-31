30 مليار دولار عائدات "إنترنت الطائرات" سنويا

31 يوليه 2018 - 09:36 ص

تراجعت فرصة التحرر من الهواتف الذكية لمدة ساعات أثناء ركوب الطائرات لدي الكثيرين من الناس خاصة رجال الأعمال بسبب عدم وجود خدمة الاتصال بالإنترنت.

وأصبحت هذه الفرصة تتراجع بسبب تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي تتيح لشركات الطيران توفير خدمة الإنترنت على متن طائراتها، وهو ما يعتبره المختصون منجم ذهب محتملا لهذه الشركات.

يقول أندرياس سبيته الصحفي المتخصص في موضوعات الطيران "إن توفير خدمة الإنترنت السريع على متن الطائرات العاملة داخل القارة الأوروبية يمكن أن يكون قاتلا للصناعة ككل ، وفقا لـ "الألمانية".

وتوقعت دراسة لكلية لندن للاقتصاد وصول حجم سوق الإنترنت على متن الطائرات في العالم إلى 130 مليار دولار ستكون حصة شركات الطيران منها نحو 30 مليار دولار.

ويرتبط هذا الأمر بشكل أساسي بالتكنولوجيا المطلوبة، وهي مكلفة وغالبا لا توفر سرعة الإنترنت الكافية، بحسب شركة "ريان أير" الإيرلندية للطيران منخفض التكاليف.

وأضافت شركة الطيران أننا "لا نعتبر تكنولوجيا واي فاي اختراعا عظيما، نظرا لأن الكثير من العملاء يقومون بتنزيل المحتوى الذي يريدونه على الأجهزة الشخصية قبل الصعود إلى الطائرة.

كما أوضح متحدث باسم شركة الطيران الألمانية "كوندور" أن "تكلفة تجهيز وتشغيل الإنترنت على متن الطائرات مرتفعة للغاية، لافتا إلي أنه "نظرا لآن أغلب عملاء الشركة من السائحين وغالبا ما يكونون عائلات مع أطفالهم وليسوا رجال أعمال، فمن غير المحتمل أن يوافقوا على دفع مبالغ إضافية مقابل هذه الخدمة على الطائرة.

التطورات التكنولوجية الجديدة ربما تقنع شركات الطيران بتغيير رأيها فشركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم" وشركة الأقمار الصناعية "إنمارسات" على سبيل المثال تختبر تكنولوجيا تسمى "إي.أيه.إن" التي تسمح بنقل البيانات ليس عبر الأقمار الصناعية إنما عبر إشارات الجيل الرابع للهاتف المحمول المعروفة باسم "إل.تي.أيه" من هوائيات على الأرض إلى الطائرات حتى إذا كانت الطائرة تسير بسرعة 1200 كيلو متر في الساعة.

وقد تم تركيب نحو 300 هوائي من هذا النوع في مختلف أنحاء أوروبا بحسب ديفيد فوكس المسؤول عن خدمات الطيران في "دويتشه تيليكوم"، مضيفا أن "هذه التكنولوجيا أسرع وأرخص من خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية".

وأصبحت مجموعة "أيه.آي.جي" البريطانية للطيران التي تمتلك شركة "بريتش أيروايز" البريطانية و"أيبيريا" الإسبانية وعددا آخر من شركات الطيران الأخرى أول زبائن شركتي الاتصالات.

وأوضح فوكس أن هذه التكنولوجيا ما زالت في مرحلة الاختبار، في حين تجري "دويتشه تيليكوم" مفاوضات مع شركات طيران أخرى.