13 معلومة لا تعرفها عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد

31 يوليه 2018 - 10:06 ص

يؤدي اليوم المستشار الدكتور حنفي علي جبالي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن "جبالي" رئيس المحكمة الدستورية الجديد:

1- ولد المستشار الدكتور حنفي على جبالي بتاريخ، 14 يوليو 1949.

2- تخرّج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًا، عام 1975.

3-أكمل تعليمه في جامعة عين شمس، إذ حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، عقب الليسانس.

4-حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس1977، بتقدير عام جيد جدًا.

5- تدّرج في عدة مناصب، إذ بدأ حياته العملية وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، المكان الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد.

6- عُين بعدها في المحكمة الدستورية العليا، فأصبح مستشارًا بهيئة المفوضين، ثم تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة بدءً من 2001 وإلى الآن.

7- في بدايات 2001 أيضًا، عُين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

8- شغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيسًا للمحكمة.

9-بجانب المناصب العديدة التي شغلها في المحكمة الدستورية العليا، تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في 2013.

10- شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

11- تتضمّن مسيرته ترسيخ العديد من القواعد القانونية عقب المشاركة في الأحكام الصادرة، أهمها؛ ترسيخ قاعدة عدم خضوع السلع التي تُجلَب من الخارج، لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات، عقب 25 يناير 2011.

12- في مارس 2015، دخل "جبالي" ضمنْ قائمة القضاة الذين أبطلوا انتخابات مجلس النواب حينها، إذ أصدرت المحكمة الدستورية، من خلال دائرتها المشكلة من 11 مستشارا، يترأسهم المستشار أنور العاصي، حكما قضائيا يقضي ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.

13- وفي يوم السبت، 3 مارس 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا نهائيًا في قضية "تيران وصنافير"، إذ قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت بـ"المتناقضة" الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

كان الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا، رقم 339 لسنة 2018، بتعيين المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بدءًا من أول أغسطس المقبل.