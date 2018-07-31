» 50 وجبة غذائية لصحة الرجل الجنسية

31 يوليه 2018 - 10:14 ص

استعرض موقع "آف بي. ري" الروسي تقريرا به قائمة بالأطعمة التي أثبت العلماء أنها مفيدة للصحة بصفة عامة، ولصحة الرجل الجنسية خاصة.

وقال الموقع، إن الجوز البرازيلي يحتوي على السيلينيوم، الذي يلعب دورًا مهما في الحفاظ على توازن الهرمونات لدى الرجل. وأظهرت الدراسات أن الرجال الذين يشربون القهوة بمعدل كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، أقل عرضة بنسبة 42% للإصابة بخلل في الانتصاب. كما يعتبر السبانخ الغني بالمغنيسيوم من الأطعمة التي تقلل التهاب الأوعية الدموية وتعزز تدفق الدم.

كما ان البطيخ يحتوي على مواد طبيعية وأحماض أمينية تساعد على تقوية الانتصاب، وتحفز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يزيد من تدفق الدم إلى القضيب. وتعد الصلصة البيستو الغنية بالزنك والمغنيسيوم من الأطعمة التي تزيد من هرمون التستوستيرون وتساعد في الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية. كما أوضحت الدراسات أن عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة ويحسن الانتصاب.

وأشار إلى أن الكرز له تأثير مباشر على تدفق الدم في منطقة ما تحت الخصر. وتعد البطاطا بأنواعها من الأطعمة التي تعزز الدورة الدموية. ووفقا للدراسات، يساهم الجزر في زيادة عدد الحيوانات المنوية.

وأفاد الموقع بأن جذور الماكا تزيد من الرغبة الجنسية، وهي مفيدة للخصوبة. ويساعد تناول السلمون البري في التمتع بصحة جيدة وتحسين صحة القلب. وتساهم الدهون الصحية الموجودة في بذور الكتان في تعديل مستوى الكولسترول في الدم. أما البقول، فينصح بتناولها أربع مرات في الأسبوع على الأقل، نظرا لأنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وأورد أن الجوز والأفوكادو مفيدان لصحة القلب نظرا لاحتوائهما على نسبة هامة من الدهون الأحادية غير المشبعة. كما أن الشوفان غني بالبروتينات التي تساعد على مكافحة المشاكل المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

وأشار الموقع إلى أن الفطر يعتبر مصدرا جيدا للبوتاسيوم الذي يساهم في تخفيض ضغط الدم. وعلى نحو مماثل، يساهم الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي بانتظام أقل عرضة لمشاكل ارتفاع ضغط الدم، لأنه غني البوتاسيوم.

أما الأرز الكامل أو البني، فيقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إلى جانب الخضار الورقية والفواكه. وتجدر الإشارة إلى أن الحليب الكامل الدسم كسائر منتجات الألبان له خصائص مفيدة للجسم والصحة الجنسية.

وأضاف الموقع أن القرنبيط يمنع الالتهابات ويتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحمي الأوعية الدموية من التلف. أما الجوافة، فتكون أكثر فعالية عند تناولها مع المكسرات أو الجبن. والجدير بالذكر أن الرجال الذين يتناولون الطماطم بصفة منتظمة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 18 بالمائة.

وبحسب إحدى الدراسات، تبين أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية على غرار الإسقمري أقل عرضة بنسبة 40 بالمائة للإصابة بسرطان البروستاتا. ويؤكد العلماء أن الفراولة، والتوت البري غنية بمضادات الأكسدة التي تمنع تكاثر الخلايا السرطانية. كما تمنع المواد المضادة للأكسدة في الشاي الأبيض من انتشار الخلايا السرطانية في القولون.

وأضاف الموقع أن الفواكه الحمضية تحتوي على مواد تزيد من إنتاج الإنزيمات التي تطهر الجسم من السموم. وتعتبر الخضر مثل الملفوف والخس من المنتجات التي لا يجب الاستغناء عنها في النظام الغذائي نظرًا لخصائصها الغذائية المفيدة.

وأوضح التقرير أن الفلفل الأحمر الحلو يحتوي على الليكوبين الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ويعتبر القرنبيط من الأطعمة الضرورية للوقاية من السرطان، شأنه شأن الزنجبيل. أما البيض فيمد الجسم بالطاقة، في حين أن لحم البقر يساهم في زيادة حجم العضلات. وتعتبر الكينوا من المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسبة هامة من البروتين والليسين، وهي أحماض أمينية تساعد في ترميم الأنسجة والعضلات.

وأضاف أن الحليب مع الشكولاتة يساعد على استعادة الطاقة وبناء العضلات بفضل مزيج الكربوهيدرات والبروتين. كما يساعد اللوز على محاربة الوزن الزائد وله تأثير فعال على الصحة الجنسية للرجل. ويتميز الزنباع بخصائصه الغذائية الممتازة لتقليل الوزن.