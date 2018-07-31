تعرضنا للكثير من الهجوم بقاعدة "حميميم"

31 يوليه 2018 - 10:23 ص

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا، أكدت خلاله أن قواتها تعرضت للكثير من الهجمات على أكبر قاعدة عسكرية لها وهي "حميميم" خلال تسعة أيام فقط.

وتابع البيان: "وكان آخر الهجمات الذي وقع كان بليلة 29 من يوليو الجاري، حيث أعلنا عن إحباط هجوم على قاعدتها الجوية في حميميم السورية حاولت شنه المجموعات المسلحة غير الشرعية من مناطق سيطرتها في إدلب بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف البيان الصادر بالأمس: "لا تزال عمليات إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه قاعدة حميميم الروسية مستمرة من قبل عناصر المجموعات المسلحة غير الشرعية من منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب".

وأكدت الوزارة "أن ليلة 29 يوليو رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة مسيرة كانت تقترب من قاعدة حميميم من الأراضي التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

وأشارت الوزارة إلى أن "الأسلحة الدورية للدفاع الجوي دمرت الهدف على مسافة بعيدة من المطار".

ويعد هذا الحادث الـ4 من نوعه خلال تلك الفترة إذ حدث سابقا في 21 و22 و27 يوليو الجاري.