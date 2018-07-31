إحالة معلم بالمنيا للمحاكمة التأديبية لنشاطه الإرهابى ضد الدولة

31 يوليه 2018 - 10:25 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم لغة عربية بإدارة مطاي التعليمية والمحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 3256لسنة 2014 كلي شمال المنيا للمحاكمة التأديبية.

إذ كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة مطاي الإدارية في القضية رقم 52 لسنة 2017 بمعرفة عادل العوامري – رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد محمد حسن – مدير النيابة عن قيام المتهم المذكوريوم 30/3/2014 بالتظاهر والترويج لاستخدام العنف والقوة والدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري وحيازة زجاجات فتيل مشتعل وحجارة بدائرة مركز سمالوط وتم الحكم عليه حضورياً بالقضية رقم 3256 كلي شمال المنيا بجلسة11/12/2017 بالسجن لمدة خمس سنوات والتي تنتهي 11/12/2022 وتم ترحيله إلى سجن وادي النطرون بتاريخ 5/1/2018.

ولما كان ما ثبت في حق المتهم من جرائم يفصح وبجلاء عن خطورته الإجرامية وعمله ضد مصلحة الوطن ومخالفة أحكام الدستور والقانون وخلافاً للأمانة الموكلة إليه كموظف عام ، تلك الخطورة التي استفحلت بحيث بات معها استمراره في الوظيفة العامة مخالفاً للقانون وبما يتعين معه قطع الرابطة الوظيفية بينه وبين مؤسسات الدولة التي كرس المتهم نشاطه الإرهابي ضدها، فقد انتهت النيابة الإدارية لقرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة توطئة لبتر هذا العنصر الفاسد من جسد الوظيفة العامة.