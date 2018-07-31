» عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر

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وكالات - حنان حمدتو

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أفادت دراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ونشروا نتائجها، في دورية (Scientific Reports ) العلمية تفيد بوجود علاج  يحمى من تساقط الشعر  وظهور الشعر الأبيض.

 وأوضح الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والكولسترول، تزيد فرص تغير لون الشعر من اللون الأسود إلى الرمادي ثم الأبيض، كما يمكن أن تسبب فقدان الشعر الشامل والتهاب الجلد الذي يظهر في صورة جروح متعددة.

وتم اكتشاف عقار جديد الذي يطلق عليه اسم (D-PDMP ) أجرى الفريق دراسته على مجموعة من الفئران التي قسموها إلى مجموعتين، الأولى تناولت أغذية غنية بالدهون والكولسترول، فيما تناولت الثانية طعامها المعتاد، وبالمقارنة مع تلك الأطعمة القياسية، فإن 75 بالمائة من الفئران التي أكلت حمية غنية بالدهون والكولسترول، عانت من تساقط الشعر، بالإضافة إلى ظهور الشعر الأبيض، وآفات وأضرار جلدية متعددة.

وعالج الفريق الفئران المصابة، باستخدام العقار الجديد، ووجدوا أنه نجح في وقف إنتاج بعض الدهون التي تسمى "جليكوسفينغولات" (GSLs )، وهي مكونات رئيسية في الجلد وأغشية الخلايا الأخرى التي تسبب تساقط الشعر وتحوله للون الأبيض بالإضافة إلى التهابات الجلد.

وقال الدكتور سوبروتو تشاترجي، قائد فريق البحث: "هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث على العقار الجديد، لكن النتائج التي توصلنا إليها تظهر أنه يمكن أن يصبح عقارًا واعدًا في يوم من الأيام لعلاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية، والجروح الناتجة عن مرض السكري أو الجراحات التجميلية و نأمل أن نتمكن من علاج الصلع وظهور الشعر بصورة أسرع وأكثر فعالية مما يحدث حاليا، بالإضافة إلى سرعة التئام الجروح".

وأوضح أن "النتائج التي توصلت إليها الدراسة تكشف أن النظام الغذائي الغني بالدهون والكولسترول يسبب فقدان الشعر وظهور الشعر الأبيض، إضافة إلى التهاب الجلد لدى الفئران، ونعتقد أن هناك عملية مشابهة تحدث لدى الرجال الذين يفقدون شعرهم، ويتغير لونه إلى الأبيض عند تناولهم حمية غنية بالدهون والكولسترول".

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