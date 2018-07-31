  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر01:13 م
بحث متقدم
النفط

331 مليار ريال مكاسب نفطية في 5 أشهر

زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

زعيم الجماعة الإسلامية: الولاء للوطن وليس للجماعة

الملك سلمان بن عبد العزيز

3 مكاسب يحققها الملك سلمان من قضاء إجازته في "نيوم"

مصر وتركيا

مصر تنفى تهديد سفيرتها لـ"تركيا" بعمل عسكرى

جمارك

1.1 مليار تهرب ضريبي و"الترامادول والحشيش" في المقدمة

ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

الإعلامية جيهان منصور

إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

ثعبان كوبر بالغربية

ظهور ثعبان "كوبرا " بالغربية

كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

الضحية

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

بالفيديو..

إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

آخر الأخبار

الإعلامية جيهان منصور
الاعلامية جيهان منصور

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الحماس الخادع أو الصمت الجبان

#

فيديو لتلميذات عاريات يثير أزمة بجنوب أفريقيا

#

تطبيق النظام الجديد لـ«التجريبية» العام القادم

#

شاهد.. هبوط طائرة أمريكية بعد انفجار محركها

الفيس بوك

وزير المالية الاسرائيلي

موشيه كاحلون

طالبت الإعلامية جيهان منصور، بتطبيق تجربة مدينة دلهى في الهند، حيث يبدأ الطلاب بها الدراسة بعد إجازة الصيف ليجدوا حصة جديدة باسم "حصة السعادة"، والتى تعد تحول فى الخطة التعليمية لحكومة دلهى، التى غيرت تركيزها من التشديد على أداء الطالب إلى التركيز على رفاهية الطلاب، وهو ما دفع الطلاب للحماس فى إقدامهم على الدراسة.

 وأضافت خلال تقديمها برنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"،قائلة: "تجربة لطيفة ونتمنى أنها تطبق فى مدارسنا لأن اليوم الدراسي يكون طويل جداً، وكله دراسة وواجبات".

 وتابعت: "ليه ما نعملش للأطفال حصة للسعادة، إنهم يلعبوا ويرسموا ويسمعوا مزيكا ويكون فيه نوع من التنوع، ما يجعلهم يدخلون للدراسة وهم سعداء وكلهم نشاط.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد..كاظم الساهر يوقف حفلا لتوجيه رسالة سياسية
» "الاحتلال" يمنع ممثلة مشهورة من الذهاب للضفة الغربية
» تسمم 10 أشخاص لتناولهم وجبة كشرى
» حملة جمع توقيعات للمطالبة بزيادة بدل الصحفيين إلى 5 آلاف جنيه
» رئيس مجلس شبرا الخيمة عن أزمة القمامة: تراكمات
» شاهد.. رد فعل الإسرائيليين علي "رقص" وزير إسرائيلي
» رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم
» محامى "القس أندرو" يطالب تركيا برفع الإقامة الجبرية عن موكله
» عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر
» "هنرى" على أعتاب تدريب المنتخب الوطنى
» فيديو لمتحرش يصفع فتاة يصدم الجميع

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)