» "هنرى" على أعتاب تدريب المنتخب الوطنى

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أكدت تقارير صحفية عن نية النجم الفرنسي ومساعد منتخب بلجيكا الحالي تييري هنري تولى تدريب منتخب مصر خلفًا لـ"هيكتور كوبر".

وأكدت الأخبار أن نادر السيد، لاعب المنتخب ونادي الزمالك السابق، والذي يعمل حاليًا فى مجال التسويق الرياضي، "أن هنري وافق على تولي مهمة المدير الفني لمنتخب مصر واختار معه كولو توريه نجم الأرسنال السابق ومنتخب كوت ديفوار، وينتظر رد اتحاد الكرة".

وأكد "السيد"، أن هناك جلسة جمعت بينه وبين وكيل اللاعب الفرنسي السابق تيري هنري بحضور حازم إمام مسؤول الجبلاية في لندن.

في الوقت الذي صرح فية "السيد" لإذاعة "نجوم أف أم" قائلًا، "كان هناك تواصل مع مدير أعمال تيري هنري والأمور متوقفه الآن على قرار اتحاد الكرة، حيث أن اللاعب الفرنسي ينتظر رؤية مشروع المنتخب بصرف النظر عن المقابل المادي".

ولم يؤكد الاتحاد المصري للعبة بعد تواصله مع هنري لتدريب الفراعنة في الفترة المقبلة، في وقت راجت فيه أنباء عن اقتراب المكسيكي خافيير أجيري من تولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب المصري.

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