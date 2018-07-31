عامر: مصر شهدت خلال عامين تقدما فى الاقتصاد

31 يوليه 2018 - 10:54 ص

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن مصر في العامين الماضيين شهدت تقدمًا في الاقتصاد المصري وعرف المتربصون أن مصر خط أحمر.

وأشار عامر خلال المنتدى الأول للمصريين في الخارج والذي يعقد تحت عنوان "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، إلى أنه يجب وضع سياسات تتوافق مع قوى سوق العمل، موضحًا أن الدولة تقوم بتمويل العقل البشري وليس المصانع فقط، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس البنك المركزي أن مصر دولة كبيرة وأصبحت الآن موقع جذب لجميع الاستثمارات والمستثمرين.