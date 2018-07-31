» شاهد.. رد فعل الإسرائيليين علي "رقص" وزير إسرائيلي

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متابعات - أمينة عبد العال

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يواجه الوزير الإسرائيلي "موشيه كاحلون" موجة سخرية عارمة من المواطنين بسبب مقطع الفيديو الذي قام بنشره لمشاركته في تحدي " كيكي".

وأوضح موقع "واللا" العبري، أن الإسرائيليين عقب نشر الوزير كحلون الفيديو في صفحته على موقع "فيس بوك"، وهو يقوم بأداء تحدي "كيكي"، تساءلوا: "هل من المفترض أن يكون هذا مسئولاً عن كل أموالنا؟".

ويظهر الفيديو، الوزير الإسرائيلي وهو يسير بجانب السيارة عندما تبدأ الأغنية المشهورة، وبعد ثوان قليلة تقطع الأغنية ويعود إلى السيارة ويقول: "دعني من هذا الهراء، لدينا الكثير من العمل للقيام به"، وفق الموقع.

وأشار إلى أنه منذ اللحظة التي تم تحميل الفيديو فيها فقد حصد عشرات الآلاف من المشاهدات، ومئات التعليقات من الإسرائيليين.

وجاء من بين التعليقات: "يظهر هذا الفيديو مدى انشغال الوزير"، "هذا هو الشخص الذي من المفترض أن يكون مسئولا عن كل أموالنا.."، وغيرها الكثير.

 وزعم "واللا"، أن إزالة الفيديو تمت بعد طلب "هيئة السلامة على الطرق" الإسرائيلية ذلك من الوزير، وجاء في تعليق مكتب وزير المالية الإسرائيلي: "على الرغم من أن الفيديو تم تصويره على رصيف في مكان آمن بدون حركة مرور، فإننا نحترم طلب الهيئة، وتمت إزالة الفيديو".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قامت بالاتصال بالوزير كحلون لطلب إزالة الفيديو، "وبعد ساعة أو نحو ذلك، استجابوا للطلب".

وتساءلت القناة الإسرائيلية العاشرة: "لماذا قام الوزير كحلون بتنفيذ هذا التحدي الفيروسي الذي يشكل جريمة جنائية؟"، مضيفة أنه "ليس واضحا ما حدث للوزير، وكيف أنه وافق على تصوير مثل هذا الفيديو".

ورأت أن تصرف وسلوك كحلون، "يشجع فقط على ظاهرة تستحق الإدانة بكل لغة ممكنة، وهو مثال سيئ لجيل لشباب"، وأضافت بلغة ساخرة: "سنوصي الوزير بمراقبة التحذير الرسمي الذي أصدرته شرطة مومباي على تويتر".

وأوضحت أن وزير المالية، قام بإزالة الفيديو سريع الانتشار من صفحته على "فيسبوك" بعدما "فهم ما فعله"، معتبرة أن ما فعله كحلون في ظل تحذير السلطات في جميع أنحاء العالم من تحدي رقصة "كيكي"، يظهر أنه غير مهتم لذلك.

وينطوي تحدي "كيكي" على القفز من السيارة خلال سيرها والرقص ومن ثم القفز مرة أخرى إلى السيارة وهي تسير، وهو ما تسبب بوقوع العديد من الحوادث.

شاهد الفيديو..

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