1.1 مليار تهرب ضريبي و"الترامادول والحشيش" في المقدمة

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ذكرت مصلحة الجمارك أنها فعلت محاضر "تهرب جمركي" خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى 30 يونيو 2018 بلغ عددها 3 آلاف و247 محضرًا بقيمة 662 مليونا و193 ألف جنيه.

وتابعت، من خلال تقرير صادر من المصلحة: "أن مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه".

وأكد التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 14محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة) عنها مليونا و186 ألف جنيه، بالإضافة إلي 15 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162مليونًا و223 ألف جنيه.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلي أنها 17 محضرًا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه بالإضافة إلى 13 محضرًا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه وكذلك عدد ألف و589 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو22مليونًا و114 ألف جنيه.

وتابع التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 85 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضرًا لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة إلى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و241 ألف جنيه.

وأكد البيان أن هناك جهودًا يبذلها رجال الجمارك لإحكام الرقابة على المنافذ حرصًا على حقوق الخزانة العامة وصحة المواطن وحماية أمنه واستقراره وامن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها.

وعن تلك الوقائع قال وزير المالية محمد معيط، أن ثقته كاملة في رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة مصر وحماية منافذها من أي سلع ضارة بأمنها أو باقتصادها.

وأكد إلى أن آلاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب أسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها في آخر عامين فقط لتشهد على هذا الجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالجمارك من أجل مصر وشعبها.

 

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