"مورينيو" يحذر يوفنتوس بسبب "رونالدو"

31 يوليه 2018 - 11:23 ص

وجه جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد رسالة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي عقب التعاقد مع اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغالي المنتقل حديثًا إلى صفوف يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال "مورينيو": "إنه أمر رائع بالتعاقد مع النجم البرتغالى وأفضل لاعبى العالم 5 مرات لا شك فى ذلك، ولكن يجب على يوفنتوس الحذر من تلك الخطوة لأن بطل الدورى الإيطالي فى آخر 7 مناسبات بضم رونالدو سيكون بمثابة عامل تحفيزى لكل الخصوم فى الدوري الإيطالي الذين سيجهزون الخطط من الآن لإيقاف خطورة رونالدو وإيقاف ثورة اليوفى".

يذكر أن مورينيو قام بتدريب رونالدو أثناء ولايته فى ريال مدريد وفاز معه بلقب الدورى والكأس، ولكن فى النهاية عانى من خلافات مع الدون، كما أكد أن انضمام الأخير ليوفنتوس سيكون نقطة تطور كبيرة للدورى الإيطالى خلال المواسم المقبلة.