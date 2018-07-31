» تسمم 10 أشخاص لتناولهم وجبة كشرى

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حالات تسمم
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شرطة دمنهور

تسمم اشخاص

وجبة كشرى بالكبدة

قطار الإسكندرية القاهرة

أصيب 10 أشخاص بالتسمم إثر تناولهم وجبة كشري بالكبدة، أثناء استقلالهم  قطار الإسكندرية القاهرة ومصابين بحالة تسمم وإعياء شديد.

وردت معلومات لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام يفيد باستقبال 10 أشخاص مصابين بحالة تسمم وإعياء شديد.

 والمصابون هم يوسف تامر 15 سنة، وعبد الله شفيق حنفى 17 سنة، وهناء محمد محمد 45 سنة، ومريم تامر 11 سنة، وخديجة حنفى 9 سنوات، وعائشة حنفى 13 سنة، ومريم شفيق 21 سنة، وعبد الرحمن شفيق 15 سنة، ووفاء محمد عبد المنعم 33 سنة، وحسين تامر 9 سنوات.

وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويل حالة واحدة لمركز السموم بكفر الدوار وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

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