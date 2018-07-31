» شاهد..كاظم الساهر يوقف حفلا لتوجيه رسالة سياسية

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كاظم
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متابعات- عمرو محمد

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أثناء إحياء الفنان كاظم الساهر حفلة له في لبنان، توقف عن الغناء فجأة قبل أن يفاجئ الجمهور برسالة إلى المسئولين العراقيين.

فقد وجه رسالة أبدى فيها أسفه عن أزمة الكهرباء التي تشهدها العراق حيث قال، "للأسف لا يوجد كهرباء في العراق، ونتمنى من المسئولين في العراق أن يهتموا بالشعب العراقي".

وأضاف الساهر أن الشعب العراقي ورغم المعاناة "هو مبدع وهو خلاق وهو رائع وهو إنساني ويحمل رسالة المحبة والسلام لكل العالم".

وهذه هي السنة الـ19 على التوالي التي يحيي فيها كاظم الساهر حفله ضمن مهرجانات بيت الدين في لبنان.

وافتتح القيصر الحفل بأغنية "عيد العشاق" ليقدّم بعدها مجموعة من جديدة وقديمة.

يذكر أن محافظات في وسط وجنوب العراق، تشهد منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.


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