  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر01:11 م
بحث متقدم
النفط

331 مليار ريال مكاسب نفطية في 5 أشهر

زعيم الجماعة الإسلامية : الولاء للوطن وليس للجماعة

زعيم الجماعة الإسلامية: الولاء للوطن وليس للجماعة

الملك سلمان بن عبد العزيز

3 مكاسب يحققها الملك سلمان من قضاء إجازته في "نيوم"

مصر وتركيا

مصر تنفى تهديد سفيرتها لـ"تركيا" بعمل عسكرى

جمارك

1.1 مليار تهرب ضريبي و"الترامادول والحشيش" في المقدمة

ابوتريكة وصلاح

شاهد.. "أبوتريكة" لـ"صلاح والنني": ربنا يسامحكم

الإعلامية جيهان منصور

إعلامية تقترح "حصة" للسعادة في المدارس

ثعبان كوبر بالغربية

ظهور ثعبان "كوبرا " بالغربية

كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

بالفيديو.. كنس العملة الإيرانية في "القمامة"..بسبب الانهيار

الضحية

تفاصيل تنشر لأول مرة عن مقتل طالبة الأزهر

طقس الغد لطيف والعظمى تسجل 37 درجة

آخر الأخبار

الأرصاد: طقس الأحد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 29
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 35 درجة

#

"الأرصاد" لـ المواطنين: نفذوا ما طلبه الرئيس في 2015

#

طقس الغد حار والعظمى تسجل 37 درجة

#

طقس الغد معتدل والعظمى تسجل 37 درجة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأربعاء 31 يوليو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه أيا ما بين المتر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 22 31

بلطيم 24 32

مطروح 22 31

السلوم 22 30

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

رأس سدر 27 37

نخل 18 37

نويبع 28 35

طابا 20 36

كاترين 17 35

الطور 25 38

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 28 38

مرسى علم 26 36

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 24 40

أسيوط 25 40

سوهاج 26 41

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 27 43

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 24 44

شلاتين 30 40

أبو رماد 29 38

راس حدربة 30 36

حلايب 31 36


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

الطلاق.. وموسم الهجوم على الأزهر

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد..كاظم الساهر يوقف حفلا لتوجيه رسالة سياسية
» "الاحتلال" يمنع ممثلة مشهورة من الذهاب للضفة الغربية
» تسمم 10 أشخاص لتناولهم وجبة كشرى
» حملة جمع توقيعات للمطالبة بزيادة بدل الصحفيين إلى 5 آلاف جنيه
» رئيس مجلس شبرا الخيمة عن أزمة القمامة: تراكمات
» شاهد.. رد فعل الإسرائيليين علي "رقص" وزير إسرائيلي
» رئيس الدستورية الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم
» محامى "القس أندرو" يطالب تركيا برفع الإقامة الجبرية عن موكله
» عقار جديد أمريكى يعالج تساقط الشعر
» "هنرى" على أعتاب تدريب المنتخب الوطنى
» فيديو لمتحرش يصفع فتاة يصدم الجميع

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)