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شيخ الأزهر يصدر قرارًا بإنشاء مجلس تعليم أزهرى

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الامام الاكبر شيخ الازهر
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

وكالات : حنان حمدتو

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«إسماعيل» يُصدر قرارًا بإنشاء مجلس أعلى للتعاون برئاسته

التعليم

أحمد الطيب

الأزهر

الجامعة

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  قرارا بإنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى، فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع المعاهد الأزهرية، وإدارة العملية التعليمية، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، ووضع خطط إستراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف جوانبها.

ووجه فضيلته بضرورة أن يضم المجلس الجديد ممثلين لمختلف الجهات المعنية بإدارة العملية التعليمية، إضافة إلى عدد من المتخصصين والخبراء، في تطوير التعليم قبل الجامعي بما يثري عمل المجلس، ويحقق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات المعاهد الأزهرية، ويرتقى بمستوى الطلاب العلمى والتربوى، ويشرف على تطوير المناهج التعليمية وتحديثها بشكل دائم.

ويأتي إنشاء المجلس الجديد في إطار ما يشهده قطاع المعاهد الأزهرية فى السنوات الأخيرة من تجديد وتحديث، سواء على صعيد تطوير المناهج أو ضبط العملية التعليمية وانتظامها، وإدارة الامتحانات بسلاسة وانضباط، والقضاء على عمليات الغش بمختلف أنواعها.

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