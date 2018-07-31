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براءة متهمين بأحداث عنف كرداسة

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث "مسجد الفتح"

أصدرت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين المقضي عليهما غيابيًا بعقوبة السجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف كرداسة"، وقضت ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما كل من محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد.

أصدر حكم البراءة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

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